Бывший спикер Генштаба ВСУ пригрозил России наступлением армии до Ростова

На Украине пригрозили России военным наступлением. С соответствующим заявлением выступил Владислав Волошин, бывший спикер Генштаба украинских Вооруженных сил.

Некоторое время назад в сети появилась информация, в которой утверждается, что подразделения ДНР и ЛНР готовят операцию с целью прорыва к Киеву. Волошин назвал данный план нереализуемым, пишет сайт телеканала «Царьград». По словам экс-спикера Генштаба, в случае наступления сил республик «ответочка» Украины может дойти до Ростова.

Официальный Киев обвиняет Россию в прямой военной помощи Донецку и Луганску. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДНР определили вероятный признак подготовки украинской стороны к полномасштабной агрессии против республики.