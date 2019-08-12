В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

Американские дипломаты считают, что визит президента России на территорию Крымского полуострова является неприемлемым, поскольку нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, передаёт КоммерсантЪ.

«МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», - считают в американском посольстве.