Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация герцогини Сассекской Меган Маркл оказалась под угрозой из-за рекламы таблеток для похудения. Неизвестная компания сделала Меган Маркл лицом своей продукции, даже не поинтересовавшись мнением герцогини по поводу этого.

В рекламе были представлены фотографии супруги принца Гарри до родов и после, а также заявление, в котором Меган якобы утверждает, что восстановить форму она смогла благодаря чудо-таблеткам.

В Букингенском дворце быстро отреагировали на незаконное использование имени герцогини Сассекской и потребовали убрать рекламу, передаёт Мир24. «Это незаконно, и мы примем надлежащие меры», - заявил представитель Меган Маркл.