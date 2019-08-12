Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии из-за паводка. Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером сильнейшим штормом.

Машину с пассажирами внутри унес вышедший из берегов приток Роны. Пустой автомобиль обнаружили на следующее утро. Мужчины и ребенка внутри не было. Полиция пока не смогла установить, являются ли пропавшие отцом и дочерью.