Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Экс-президент Украины заявил о готовности к детектору лжи в эфире телеканала «Прямой». Это стало ответом на предложение следователя пройти такую же проверку в рамках следственных действий в здании Государственного бюро расследований. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

Встречное предложение следователю энтузиазма не вызвало по словам самого Порошенко. Сегодня он был на допросе в госбюро расследований в связи с подозрениями в налоговых махинациях при продаже телеканала «Прямой».

Пока бывший президент Украины находится в статусе свидетеля. Обвинения ему не выдвинуты. Сам он подозревает Государственное бюро расследований в работе на юриста Портнова, который стал автором целой серии заявлений на Порошенко.

Но это больше похоже на политические возгласы вследствие усталости. По сведениям украинских СМИ сейчас против Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Нынешний допрос стал для него очередным.