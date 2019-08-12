Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донбасса в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с журналистами заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

По словам собеседника СМИ, разрешившего цитировать его на правах анонимности, реинтеграция Донбасса нереальна, так как между ним и всей Украиной пролегла кровь. Эксперт отметил, что речь может идти только о замораживании продолжающегося с весны 2014 года военного конфликта. При этом источник допустил, что в конечном итоге ДНР и ЛНР присоединятся к России, пишет издание «Украина.ру».

Ранее сегодня сообщалось, что пресс-служба Народной милиция ДНР опубликовала видео с места удара киевских силовиков по югу республики.