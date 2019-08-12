Вашингтон намерен начать финансовую войну против Пекина

Конфронтация между Америкой и Китаем продолжает нарастать. Трамп предупредил, что если Китай не прекратит манипулирование валютой, он откажется от переговоров по разрешению конфликта. Такие действия будут иметь серьёзные последствия для многих государств. Мировая экономика может погрузиться в рецессию, а рубль заметно ослабнет.



Экономисты считают, что Китай понизил курс своей валюты, чтобы компенсировать пошлины, которые вводят США. Говоря простым языком, китайские товары сохраняют свою конкурентоспособность по отношению к американским, несмотря на увеличенные тарифы.



Китай в этой ситуации имеет определённые преимущества. Если Пекин откажется от казначейских бумаг Америки, то доллар значительно ослабнет. Если США продолжит вводить новые пошлины на китайские товары, то экономика Китая может замедлиться, что повлияет на стоимость нефти и, соответственно, на курс рубля. Ввиду того, что экономики государств взаимозависимы, любые ограничения скажутся на обеих странах, считают экономисты. На этом фоне президент Трамп намерен вести очень жёсткий диалог с китайской стороной. И любой неверный шаг Пекина отодвигает переговоры на неопределённый срок.



