У Белоруссии осложнились отношения с Китаем

На днях Белоруссия расторгла контракт с китайской компанией, которая строила завод белёной целлюлозы в Светлогорске. Китайцев подозревают в умышленном причинении вреда производству. На фоне этого в Минске заговорили о негативных последствиях в общем при сотрудничестве с Китаем.



Договор между компаниями был подписан 9 лет назад. Согласно планам, завод должен был заработать ещё 4 года назад, однако запуск всё время переносился. Проблема возникла при запуске завода в эксплуатацию. Белоруссия рассчитывала, что его будет производить китайская компания, но этого не произошло. Для запуска пригласили финских специалистов. Всё это привело к удорожанию проекта на несколько миллионов долларов. Как выяснили эксперты, китайцы украли электронное устройство, которое позволяет производить запуск предприятия. Помимо этого рабочие планировали сделать замыкание проводки, чтобы навредить производству.



Большую часть средств китайская компания уже получила. Чтобы как-то сгладить вину, Пекин предложил Белоруссии безвозмездно построить в Минске большой стадион. Отношения между государствами усложняются. Ситуацию усугубляет то, что Белоруссия берёт в Китае очень большие кредиты, и разрыв отношений может серьёзно сказаться на экономике государства.



