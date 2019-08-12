Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил ущерб туристического сектора Грузии от "потери" российских путешественников. Политик убежден, что динамика роста турпотока в скором времени будет восстановлена.



По данным на июль, грузинский туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов на фоне ситуации с туристами из РФ, передает По данным на июль, грузинский туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов на фоне ситуации с туристами из РФ, передает РИА "Новости"

В Грузии в понедельник, 12 августа, отметили, что каждый пятый турист (21%) в 2018 году приезжал в страну из России. Мамука Бахтадзе, однако, заметил, что в июне текущего года в регионе Аджария туризм вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.