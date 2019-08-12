Видео с места минометного удара морпехов ВСУ по югу ДНР показала Народная милиция

Морские пехотинцы из 36-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли удар по югу ДНР. Видео с места обстрела появилось некоторое время назад на YouTube-канале Народной милиции самопровозглашенной республики.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце минувшей недели. Под огнем ВСУ оказалось село Коминтерново.

Киевские военные использовали в ходе атаки 120-мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела сгорел жилой дом, пострадавших среди местного населения нет.

Ранее сообщалось, что в ДНР допустили потерю Украиной Мариуполя в случае наступления противника на южном направлении.