Видео с места минометного удара морпехов ВСУ по югу ДНР показала Народная милиция
12 августа 2019, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Морские пехотинцы из 36-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли удар по югу ДНР. Видео с места обстрела появилось некоторое время назад на YouTube-канале Народной милиции самопровозглашенной республики.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце минувшей недели. Под огнем ВСУ оказалось село Коминтерново.
Киевские военные использовали в ходе атаки 120-мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела сгорел жилой дом, пострадавших среди местного населения нет.
Ранее сообщалось, что в ДНР допустили потерю Украиной Мариуполя в случае наступления противника на южном направлении.