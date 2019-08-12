В аэропорту Гонконга отменены все рейсы

Все рейсы на вылет и прилет в международном аэропорту Гонконга отменены из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые оккупировали аэрогавань, сообщает South China Morning Post.

Скопления демонстрантов наблюдаются не только в зале прилета, но и отлета. Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и изначально должна была продлиться лишь три дня. Однако ее участники решили вернуться в международный аэропорт.

Решение было принято после сообщений о том, что накануне полицейский выстрелил из травматического оружия по митингующим и выбил глаз активистке. Жители города выступают против экстрадиции преступников на территорию материкового Китая.

"Регистрация на все рейсы на вылет была прекращена. Помимо тех вылетающих рейсов, регистрация на которые уже была завершена, и прибывающих рейсов в Гонконг, все остальные рейсы на сегодня отменены до конца дня", - заявили в аэропорту.