Партия Зеленского снова отказалась от любого союза

«Слуга народа» не будет формировать коалицию с другими новичками украинской политики, партией «Голос». Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на идеолога партии Зеленского Руслана Стефанчука. По сути, на Украине сформировалась российская политическая модель.

Однопартийная коалиция названа «логическим выводом». Победившей на выборах с подавляющим большинством «Слуге народа» никакой союз не нужен. У нее одной в Верховной Раде абсолютное большинство: больше половины всех депутатов.

Сложившая ситуация позволяет партии Зеленского проводить любые законы без оглядки на других парламентариев.

Ранее в украинском информационном поле появились слухи о возможном объединении в коалицию с партией «Голос». Это тоже новички в украинском парламенте.

Получившаяся на Украине политическая модель очень похожа на российскую. Как в России «Единая Россия» формирует политическую повестку, так и на Украине «Слуга народа» стала главной политической силой. Теперь там, по сути, однопартийная система.