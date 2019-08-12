Турция размышляет над возможностью приобретения российских Су-35 вместо американских F-35

Источник в военном руководстве Турции утром в понедельник, 12 августа, сообщил, что Анкара размышляет над предложением России закупить многоцелевые истребители Cу-35 вместо американских F-35.

Согласно последней информации, секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и прочие заинтересованные ведомства должны будут дать оценку предложению РФ, передает "Свободная пресса".

Подчеркивается, что если эта идея получит положительные отзывы, то Анкара начнет переговоры с Москвой по данному вопросу, сообщает газета Yeni Safak. К настоящему моменту официальных комментариев по поводу возможной закупки российских Су-35 в Анкаре не дают.