Украинская писательница предрекла гибель Украины
11 августа 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Писательница и борец за чистоту украинского языка Лариса Ницой рассказала согражданам, что станет концом Украины. По мнению Ницой, следует бороться с равнодушием жителей страны.
«Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», - считает писательница.
Ницой отметила, что многие украинцы более увлечены «соседним», чем своим, передаёт РИА Новости. В пример женщина привела российского поэта Владимира Высоцкого, который широко известен на Украине, и украинского писателя Пантелеймона Кулиша, имя которого мало кому знакомо.