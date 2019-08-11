Украинская писательница предрекла гибель Украины

Писательница и борец за чистоту украинского языка Лариса Ницой рассказала согражданам, что станет концом Украины. По мнению Ницой, следует бороться с равнодушием жителей страны.

«Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», - считает писательница.

Ницой отметила, что многие украинцы более увлечены «соседним», чем своим, передаёт РИА Новости. В пример женщина привела российского поэта Владимира Высоцкого, который широко известен на Украине, и украинского писателя Пантелеймона Кулиша, имя которого мало кому знакомо.