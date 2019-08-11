Слушать песни Лепса в Латвии –дурной тон, а Наргиз – можно!

Оказывается, что в Латвии любить песни Григория Лепса – дурной тон. Такого мнения придерживается член латвийской партии «Новое Единство» Марис Лусте. Лучше сходить на концерт певицы Наргиз, но, увы, ее концерт отменен в Юрмале. Что делать?

Политик г-н Лусте решил высказать свое недовольство творчеством Григория Лепса в социальных сетях.

«Всем фанатам Лепса, особенно министру внутренних дел! Ваш любимец выбран для исполнения финальной песни на любимой вакханалии путинистов – на шоу Хирурга, который уже десять лет проходит в Крыму. Поедете?»

Напомним, что российский певец Григорий Лепс не внесен в «черный список» Латвии. Министр юстиции Латвии Янис Борданс очень недоволен этим.

С певицей Наргиз в Латвии, конечно, все в порядке. В плане… послушать. И даже посетить ее концерт в Юрмале, который должен был состояться в августе. Народ билеты купил, но певица не приедет в Латвию. Концерт отменили. Почему? А певица пропала. Наргиз не подтвердила своего участия в концерте, в Юрмале. Но договоренность была. Были и афиши.

Ходят слухи, что певица решила уйти в монастырь после скандала с продюсером Максимом Фадеевым.

Что же теперь делать латвийскому зрителю? Ума не приложу!

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.