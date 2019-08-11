Корабли стран НАТО в Риге

Сегодня, 11 августа, латвийцы и гости столицы, на причале Рижского пассажирского терминала, могут осмотреть корабли военно-морских сил Латвии и других стран НАТО. Такой подарок в честь столетия военного флота Латвии преподнесло Министерство обороны страны.









Днем основания военно-морского флота Латвии считается 10 августа 1919года. Тогда при штабе Верховного командующего латвийской армией был учрежден морской отдел. Во время боев для военной деятельности использовались частные торговые суда. Первый военный корабль Латвии был спущен на воду 12 июня 1921 года.









Сегодня, у Рижского причала, пришвартованы штабной корабль латвийского флота Virsaitis, корабль снабжения, минные тральщики, патрульные корабли «Jelgava» и «Rezekne».









Также можно увидеть корабли ВМФ стран НАТО – шведский корвет Helsingborg, финский минный заградитель Pyharanta, немецкий корабль снабжения Werra, эстонский штабной корабль, литовский противоминный корабль и польский поисково-спасательный Lech.









Сейчас военно-морской флот Латвии насчитывает более двадцати военных судов. С 2012 года Латвия самостоятельно построила три современных боевых катамарана.