В Гонконге акции протеста приводят к всё большим жертвам
11 августа 2019, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Демонстрации в Гонконге не прекращаются с июня этого года. Протестующие жители требуют от правительства не принимать поправки к закону об экстрадиции. Изначально мирные акции с каждым разом всё ужесточаются.
В эти выходные в Гонконге произошло очередное столкновение жителей с сотрудниками правопорядка. Недовольные горожане забросали полицейских бутылками, наполненными зажигательной смесью. Среди пострадавших оказались работники правоохранительных органов, одного из них госпитализировали с ожогами, передаёт РИА Новости. При этом сами полицейские не менее чем в трех районах города использовали против демонстрантов слезоточивый газ.