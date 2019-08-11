В Гонконге акции протеста приводят к всё большим жертвам

Демонстрации в Гонконге не прекращаются с июня этого года. Протестующие жители требуют от правительства не принимать поправки к закону об экстрадиции. Изначально мирные акции с каждым разом всё ужесточаются.

В эти выходные в Гонконге произошло очередное столкновение жителей с сотрудниками правопорядка. Недовольные горожане забросали полицейских бутылками, наполненными зажигательной смесью. Среди пострадавших оказались работники правоохранительных органов, одного из них госпитализировали с ожогами, передаёт РИА Новости. При этом сами полицейские не менее чем в трех районах города использовали против демонстрантов слезоточивый газ.