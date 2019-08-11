В США назвали тех, кто забрал большую часть денег на планете
11 августа 2019, 17:04 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Агентство Bloomberg опубликовало список богатейших семей в мире. Самый богатый из них зарабатывает 100 миллионов долларов в день!
Это традиционный рейтинг Bloomberg. Он публикуется каждый год.
В список вошли владельцы сети магазинов, кондитерских и промышленных империй, фармацевтических и парфюмерных компаний.
Самым богатым оказался американец Уолтон. Его доход оценен в 190,5 миллиардов долларов. Он увелививается на 4 миллиона долларов в день.
По данным экспертов количество денег во всем мире оценивается в сумму около 7,6 триллиона долларов. Десять богатейших семей в мире из списка Bloomberg имеют около 1,4 триллиона долларов
СПИСОК BLOOMBERG
- Уолтон, США (сеть магазинов Walmart) — $190,5 млрд;
- Марс, США (кондитерская компания Mars) — $126,5 млрд;
- Кох, США (промышленная корпорация Koch Industries) — $125 млрд;
- Аль-Сауд, правящая династия в Саудовской Аравии — $100 млрд;
- Вертеймер, Франция (парфюмерный дом Chanel) — $57,6 млрд;
- Дюма, Франция (модный дом Hermes) — $53,1 млрд;
- Ван Дамм, де Мевиус и Шпельберх, Бельгия (пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev) — $52,9 млрд;
- Бёрингер и фон Баумбах, Германия (фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim) — $51,9 млрд;
- Амбани, Индия (промышленная группа Reliance Industries) — $50,4 млрд;
- Каргилл и Макмиллан, США (корпорация по торговле продовольствием Cargill Inc) — $42,9 млрд.