В США назвали тех, кто забрал большую часть денег на планете

Агентство Bloomberg опубликовало список богатейших семей в мире. Самый богатый из них зарабатывает 100 миллионов долларов в день!

Это традиционный рейтинг Bloomberg. Он публикуется каждый год.

В список вошли владельцы сети магазинов, кондитерских и промышленных империй, фармацевтических и парфюмерных компаний.

Самым богатым оказался американец Уолтон. Его доход оценен в 190,5 миллиардов долларов. Он увелививается на 4 миллиона долларов в день.

По данным экспертов количество денег во всем мире оценивается в сумму около 7,6 триллиона долларов. Десять богатейших семей в мире из списка Bloomberg имеют около 1,4 триллиона долларов

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