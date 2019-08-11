Нынешние политики неспособны управлять страной, считает Елизавета II

В воскресенье, 11 августа, помощник Елизаветы II сообщил, что королеву разочаровали неспособные грамотно действовать в условиях Brexit британские политики. По её мнению, нынешнее поколение неспособно правильно управлять государством.

"Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство ... Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось", - передаёт слова анонимного источника газета "The Sunday Times".

В местных изданиях также появилась информация, что Елизаветы II может вмешаться в дела государства накануне выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября, чтобы уволить нового премьер - министра страны Бориса Джонсона. Отмечается, что часть парламентариев недовольны заявлением премьера и не хотят покидать ЕС.