Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

В своей статье эксперт отметил, что США усугубляет ситуацию и повышает градус напряженности с российской стороной, устраивая учения Украина- НАТО возле границы РФ. Автор напомнил о военных учениях "Sea Breeze - 2019", которые прошли в июле на территории Чёрного моря, - сообщает "ФАН" со ссылкой на журнал "National Interest".

"В Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не понимают. Несложно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля военного блока неразорвавшейся миной", - заявил автор, объяснив, что со времён Второй мировой войны в Азовском и Чёрном море осталось множество мин.

Голдстайн считает, что Россия в первые часы боя уничтожила бы силы противника. По его словам, США повезло, что по Конвенцией Монтре они не могут провести свои авианосцы через турецкие проливы, иначе они моментально был бы уничтожены российскими подлодками.

Автор посоветовал Белому дому пересмотреть свою военную стратегию и начать развивать новое вооружение, раз корабли США обладают "ограниченной полезностью" в битве между странами за будущее Украины.