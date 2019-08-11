В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, Киев упустил возможность. Политолог пояснил, что Запад не станет таким образом рисковать и ссориться с Москвой, и отметил, что у Украины за 15 лет был шанс провести реформы, но страна так этого и не сделала.

"Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО", - заявил Рар. Поэтому в Киеве напрасно надеются на вступление в ЕС и НАТО.