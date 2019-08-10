Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, Трамп является "большим начальником".

Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное. То есть он встретится с самым большим начальником...", - передаёт слова политика РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Волошин добавил, что для Зеленского встреча с Трампом будет фактом "стилизации его власти". Депутат добавил, что президенту двух стран могут обсудить ситуацию на Донбассе и поддержка Вашингтона в сотрудничестве с Международном валютным фондом.