//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

10 августа 2019, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом
Фото: Instagram

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, Трамп является "большим начальником".

Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное. То есть он встретится с самым большим начальником...", - передаёт слова политика РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Волошин добавил, что для Зеленского встреча с Трампом будет фактом "стилизации его власти". Депутат добавил, что президенту двух стран могут обсудить ситуацию на Донбассе и поддержка Вашингтона в сотрудничестве с Международном валютным фондом.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

БА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

//Общество

Социолог Михаил Дмитриев о риске возникновения «новой Болотной»

Социолог Михаил Дмитриев о риске возникновения «новой Болотной»

Политический эксперт Михаил Дмитриев считает, что в последние годы политическая жизнь в России носила законсервированный характер. В большей степени власть пыталась её подпитывать эйфорией от крымской весны. Но ещё в прошлом году социолог заметил, что в российском обществе произошли перемены настроения.

//Экономика

Агентство Fitch повысило рейтинг России... несмотря на рецессию

Агентство Fitch повысило рейтинг России... несмотря на рецессию

Американское рейтинговое агентство Fitch изменило рейтинг Российской Федерации. Эксперты отметили устойчивость российской экономики. Российский Минфин пояснил, как это повлияет на нынешнюю ситуацию в стране.

//Политика

Зеленский в "95 квартале" назвал Эрдогана «усатым тараканом»

Зеленский в "95 квартале" назвал Эрдогана «усатым тараканом»

Реноме шоумена сыграло злую шутку с Владимиром Зеленским. Встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проходит на фоне репризы нынешнего президента Украины, который сравнил президента Турции с домашним насекомым.

//В мире

В бундестаге отреагировали на угрозы США передислоцировать войска из Германии в Польшу

В бундестаге отреагировали на угрозы США передислоцировать войска из Германии в Польшу

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч прокомментировал слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть военных из Германии в Польшу.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Ученые: посттравматический стресс инициирует долгосрочные изменения в работе мозга

Ученые: посттравматический стресс инициирует долгосрочные изменения в работе мозга

Ученые из Западного университета в Лондоне провели ряд масштабных исследований и установили, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) инициирует долгосрочные изменения в работе мозга.

//Происшествия

На Камчатке зафиксировали два землетрясения

На Камчатке зафиксировали два землетрясения

В субботу, 10 августа, сейсмологи зафиксировали на Камчатке сразу два землетрясения с разницей в несколько часов. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в краевом главке МЧС.

//Культура

Народный артист СССР Олег Стриженов отмечает 90-летие

Народный артист СССР Олег Стриженов отмечает 90-летие

Народный артист СССР, любимец российских зрителей Олег Стриженов в субботу, 10 августа, празднует юбилей. Отмечать 90-летие знаменитый актер планирует по традиции вместе со своей большой семьей .

//Шоу-бизнес

"Началась травля в духе 90-х", Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз, запретил ей петь его песни и "перекрывает кислород"

"Началась травля в духе 90-х", Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз, запретил ей петь его песни и "перекрывает кислород"

Максим Фадеев направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта. По нему певице запрещается исполнять все его песни, а продюсер отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве автомобиль загорелся на МКАДе

В Москве автомобиль загорелся на МКАДе

В субботу, 10 августа, в Москве на 37-м км МКАД произошло столкновение двух автомобилей. Уточняется, что одну из машин отбросила в отбойник, после чего она загорелась. По предварительным данным, пострадали три человека.

//Происшествия

В Башкирии загорелся детский лагерь

В Башкирии загорелся детский лагерь

В субботу, 10 августа, произошёл пожар в детском оздоровительном лагере в деревне Сулейманово Зианчуринского района Башкирии. Отмечается, что инцидент произошёл около 16.00 по местному времени.

//Происшествия

ФБР и Минюст проведут расследование смерти американского миллиардера в тюрьме

ФБР и Минюст проведут расследование смерти американского миллиардера в тюрьме

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции Соединённых Штатов приняло решение провести расследование обстоятельств смерти миллиардера Джеффри Эпштейн. Мужчина совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере.

//Шоу-бизнес

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер

"Все эти бездари советской эстрады, включая Ротару, заслуживают полного забвения". Если «Битлз» спустя десятилетия слушает молодежь, то нынешнее поколение не скачивает в Сети Ротару, Толкунову или Кобзона

//Спорт

«Динамо» терпит поражение от «Зенита» 0:2

«Динамо» терпит поражение от «Зенита» 0:2

Сегодня, 10-го августа, на стадионе ВТБ-Арена в Москве состоялся матч пятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Арбитр встречи Евгений Турбин (Дмитров).

//Политика

Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России

Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что для него мечта получить назначение на данную должность. Дипломат очень рад, что приехал в "родную и соседнюю страну".

//В мире

В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Сети появилась фотография, на которой техасский паук поймал в свою паутину летучую мышь и съел ее. По словам женщины, которая разместила снимок, насекомому хватило несколько часов, чтобы расправиться с животным.

//Общество

Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Дороги не только главная бед России, но, как оказалась, и «расстрельная статья» для бывшего мэра Ольхона Сергея Копылова. Не в прямом смысле слова, но за строительство дороги он получил три года колонии

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки

Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки

Известная российская певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками женственным сэлфи без макияжа и укладки. Знаменитость проводит время на отдыхе в Майями, где решила полностью отказаться от косметики.

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Политика

Замглавы Минкомсвязи попросил студентов не пользоваться "Википедией"

Замглавы Минкомсвязи попросил студентов не пользоваться "Википедией"

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин призвал студентов перестать пользовать доя поиски информации "Википедией". Он отметил, что данный ресурс содержит непроверенные данные.

//В мире

Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница Брук Миллс из Соединённых Штатов сфотографировалась рядом с деревом и чуть не погибла от нападения животного. Мать девочки рассказала, что успела сделать несколько снимков, прежде чем заметила опасность в кадре.

//Шоу-бизнес

Под псевдонимом Eva. В госмузее открылась выставка жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

Под псевдонимом Eva. В госмузее открылась выставка жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

В Государственном музее Востока в Москве открылась выставка художницы Eva. Как оказалось за пошлым псевдонимом скрывается жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева

//Политика

Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин прибыл на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе на мотоцикле "Урал". "Тень Вавилона" является одиннадцатым байк-шоу, которое проводится на полуострове.

//В мире

Украина и Турция планируют совместно создавать оружие

Украина и Турция планируют совместно создавать оружие

Турция и Украина создали совместное предприятие в создания сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины накануне.

//Общество

Социолог Михаил Дмитриев о региональном сепаратизме в России

Социолог Михаил Дмитриев о региональном сепаратизме в России

Социолог Михаил Дмитриев в беседе с журналистами рассказал, что в последние дни желание проводить реформы в стране у чиновников уменьшилось. Это произошло после повышения пенсионного возраста.

//Происшествия

В "Росатоме" рассказали подробности взрыва недалеко от Северодвинска

В "Росатоме" рассказали подробности взрыва недалеко от Северодвинска

В госкорпорации "Росатом" рассказали о взрыве, который произошёл на военном полигоне под Архангельском недалеко от Северодвинска на побережье Двинской губы в четверг, 8 августа. Отмечается, что на территории во время испытаний взорвалась ракета.

//Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем

Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом. Знаменитость редко демонстрирует свою личную жизнь напоказ, но в этот раз решила посвятить несколько строк возлюбленному.

//Новости партнеров

//В мире

Политолог: Почему Трамп забыл о Зеленском

Политолог: Почему Трамп забыл о Зеленском

Как стало известно, Глaвa Белого домa Дональд Трамп не знaет президентa Украины Владимирa Зеленского. Об этом стaло известно из разговора журнaлистa одного из СМИ, зaдaвшего aмерикaнскому лидеру вопрос о том, когдa он приглaсит своего укрaинского коллегу в Вaшингтон.

//В мире

В Германии 15 футболистов пострадали от молнии

В Германии 15 футболистов пострадали от молнии

Жуткая гроза, разыгравшаяся на юго-западе Германии, стала причиной чрезвычайного происшествия. Молния ударила в стадион. Об этом пишут немецкие СМИ.

//Шоу-бизнес

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой

Известная российская певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками видеороликом, в котором в слитном чёрном купальнике с золотым принтом на груди показывает танцевальные движения.

//Здоровье

Диетолог назвал причины распространения ожирения в регионах России

Диетолог назвал причины распространения ожирения в регионах России

В 2018 году больше всего людей, стрaдaющих от ожирения, было выявлено в Курганской облaсти, a меньше всего — в Якутии. Далее идут Алтайский край (867,8 случaев ожирения нa 100 тыс. человек) и Ульяновскaя облaсть (849,7). Об этом рассказали в Министерстве здрaвоохрaнения России.

//Спорт

Товарищ оказался не совсем товарищем

Товарищ оказался не совсем товарищем

Олимпийский чемпион Лим Хе Джун, имеющий награды по шорт-треку, отстранён от участия в спортивных соревнования за сексуальные домогательства. Как стало известно, в позапрошлом месяце он снял штаны с другого игрока своей команды прямо на глазах у остальных спортсменов.

//В мире

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго

От Зеленского требуют выставить счет Монголии на 10 миллиардов долларов. Такая петиция опубликована на сайте украинского президента.

//Новости СМИ2

//Политика

Крымский политолог считает, что Эрдоган начал "старую игру"

Крымский политолог считает, что Эрдоган начал "старую игру"

Крымский политолог Денис Батурин объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признает российский статус Крыма. По его словам, глава государства ведёт "старую игру".

//Общество

Синоптик опроверг информацию о применении климатического оружия против России

Синоптик опроверг информацию о применении климатического оружия против России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал заявление депутата Государственной Думы Алексея Журавлева о применении климатического оружия против России "бредом". Эксперт назвал главную причину ливней и пожаров в РФ.

//Общество

Пресс-секретарь Горбачева опроверг слухи о его плохом здоровье

Пресс-секретарь Горбачева опроверг слухи о его плохом здоровье

С поправкой на возраст, Михаил Горбачев чувствует себя в прекрасном расположении духа. Об этом заявил пресс-секретарь экс-президента СССР Павел Палаженко.

//Общество

Полицейские на митинге в Москве сбили квадракоптер, который делал снимки с высоты птичьего полета

Полицейские на митинге в Москве сбили квадракоптер, который делал снимки с высоты птичьего полета

На митинге в Москве собрались почти 50 тысяч человек. Сеть мгновенно облетели фотографии, снятые с высоты птичьего полета, однако полицейские очень оперативно стали сбивать квадрокоптеры

//Общество

Бывший тренер «Тамбова»: Техника-то у Жиркова потоньше, чем у Фернандеса из ЦСКА

Бывший тренер «Тамбова»: Техника-то у Жиркова потоньше, чем у Фернандеса из ЦСКА

О нынешнем футбольном уровне Юрия Жиркова в интервью еженедельнику «Аргументы недели» говорит тренер Владимир Ковылин, у которого полузащитник начинал в тамбовском «Спартаке».

//В мире

Трамп рассказал о письме от Ким Чен Ына

Трамп рассказал о письме от Ким Чен Ына

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправил ему письмо, в котором выразил желание провести переговоры между странами. Глава Северной Кореи отметил, что готов встретиться после завершения совместных учений США и Южной Кореи.

//Новости МирТесен

//Общество

США применило климатическое оружие против нашей страны. Так депутат Госдумы объяснил пожары в Сибири

США применило климатическое оружие против нашей страны. Так депутат Госдумы объяснил пожары в Сибири

Депутат Госдумы Алексей Журавлев удивил россиян, сообщив, что уверен -причина пожаров в Сибири и штормовых дождей в Москве результат применения американского климатического оружия против нашей страны

//В мире

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Украинский политолог Андрей Головачёв написал материал, в котором рассказал о "жестком уроке", который президенту Украины Владимиру Зеленскому преподали лидеры России, Германии и Франции.

//Общество

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

На митинге в Москве "Вернём себе право на выборы!" на проспекте Сахарова по данным «Белого счетчика» собралось уже больше 49 тысяч человек.

//Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В субботу, 10 августа, на севере Москвы рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Согласно последней информации экстренных служб столицы, пострадали двое детей и семеро взрослых.

//Интервью

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Жюли Дельпи – актриса, которая вызывает «двойные эмоции»: невероятно хрупкая женщина с жестким взглядом на жизнь. Это обезоруживает собеседника. Обычно о таких говорят: «Красивая, но «стервь»!» Но французский зритель любит Жюли Дельпи.

//Общество

В Москве начался митинг в поддержку независимых кандидатов. Полиция закрыла проход на Сахарова из-за большого количества людей

В Москве начался митинг в поддержку независимых кандидатов. Полиция закрыла проход на Сахарова из-за большого количества людей

В Москве начался митинг в поддержку независимых депутатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Несмотря на дождь, проспект Сахарова практически заполнен, но люди всё продолжают прибывать

//Общество

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Госкорпорация «Росатом» впервые подтвердила, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации. До этого о проблеме говорили только военные эксперты, писали журналисты и строили догадки

//Шоу-бизнес

"Акробатические номера" Волочковой в бикини становятся все сложнее

"Акробатические номера" Волочковой в бикини становятся все сложнее

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает на море в Греции. Артистка, однако, не забывает радовать поклонников новыми "акробатическими номерами" в бикини.

//Спорт

Белорус протащил на себе пятнадцать грузовиков МАЗ

Белорус протащил на себе пятнадцать грузовиков МАЗ

Белорус протащил на себе пятнадцать грузовиков МАЗ Белоруссии, установив мировой рекорд по перетаскиванию грузовых машин. Дмитрий Белайц вытянул 15 МАЗов.

//В мире

Эрдоган рассказал о новой победе, которую Турция одержит в этом месяце

Эрдоган рассказал о новой победе, которую Турция одержит в этом месяце

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 10 августа в своем послании по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам рассказал о новой исторической победе, которую его страна одержит в этом месяце.

//В мире

В Турции по подозрению в краже яхты за €3,5 млн в Испании задержан россиянин

В Турции по подозрению в краже яхты за €3,5 млн в Испании задержан россиянин

У побережья Турции обнаружена яхта, которая была украдена в начале апреля текущего года в порту Пальмы. Четыре находившихся на борту человека, в частности, гражданин России, были задержаны.

//Здоровье

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Билологи нашли молекулу, которая поможет зубам восстанавливаться естественным образом. Об этом сообщает Nature Communications.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Народный артист СССР Олег Стриженов отмечает 90-летие
2

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
3

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
4

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
5

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры