В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Сети появилась фотография, на которой техасский паук поймал в свою паутину летучую мышь и съел ее. По словам женщины, которая разместила снимок, насекомому хватило несколько часов, чтобы расправиться с животным.

Жительница города Потит (штат Техас) рассказала, что сфотографировала место, где паук сплёл паутину по пути на работу и обратила внимание на летучую мышь, которая попала к нему в засаду, - сообщает издание "Timesnownews".

Позже женщина даже запечатлена, как насекомое поедает летучую мышь.

Энтомолог из Клиники болезней и насекомых NCSU Ат Бертоне после увиденного заявил, что паук, который напал на летучую мышь совершенно безвреден для человека. Он отметил, что данный вид часто охотится за крупными животными.

А вот в Сети "парочку" окрестили "Бэтменом" и "Человеком пауком": "Человек-Паук победил".