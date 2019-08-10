В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

"Командование оккупационных войск рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам", - сообщает RT со ссылкой на украинские источники.

Безсонов отметил, что командование украинской армии разрешает снайперам "самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности страны". По его словам, потенциальной мишенью может оказаться "гражданского лицо".

Он заявил, что такие указания противоречат договорённости о прекращении огня в Донбассе и международным конвенциям.

Напомним, что перемирие на территории Донбасса не раз уже нарушалось.