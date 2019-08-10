Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница Брук Миллс из Соединённых Штатов сфотографировалась рядом с деревом и чуть не погибла от нападения животного. Мать девочки рассказала, что успела сделать несколько снимков, прежде чем заметила опасность в кадре.

По словам женщины, она хотела сфотографировать семиклассницу перед первым учебным днём, а потом обратила на внимание на змею, которая расположилась рядом с Брук на дереве. Мама школьницы уверена, животное собиралось напасть, - сообщает телестанция "WBRL".

"Я сказала: "Брук, подойди ко мне". Она посмотрела на меня так, будто хотела продолжать фотографироваться ... Я произнесла это спокойно, но я уверена, что на моем лице все и так было написано", - отметила женщина.

На кадрах можно рассмотреть змею, которая сливается по цвету чешуи с деревом. Рядом с девочкой находится питон.