Украина и Турция планируют совместно создавать оружие

Стало известно, что Турция и Украина создали совместное предприятие в создания сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины накануне.

По данным СНБО, государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из лучших производителей беспилотников, хотят объединить оборонные комплексы двух стран и начать создание современного вооружения для своей армии, - сообщают "Известия".

"Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества ...", - говорится в тексте пресс-службы.

Одним из первых совместных проектов станет разработка беспилотного аппарата нового поколения, который сможет вести подробную разведку с большой высоты, наносить точные удары по противнику и развивать значительную крейсерскую скорость.