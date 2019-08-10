В Германии 15 футболистов пострадали от молнии

Жуткая гроза, разыгравшаяся на юго-западе Германии, стала причиной чрезвычайного происшествия. Молния ударила в стадион. Об этом пишут немецкие СМИ.

Полиция сообщает о пятнадцати пострадавших в возрасте от 19 до 48 лет. К счастью, никто не погиб. Пострадавшие получили различные ранения. Один потерял сознание.

Сейчас в Центральной Европе бушует стихия. На эту часть континента обрушилось торнадо.

В Люксембурге пострадали дома. В Германии непогода внесла коррективы в ряд мероприятий. Там отменены музыкальный фестиваль «Тауберталь». Кроме того, пришлось перенести ряд спортивных состязаний.