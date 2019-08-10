Трамп рассказал о письме от Ким Чен Ына

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправил ему письмо, в котором выразил желание провести переговоры между странами. Глава Северной Кореи отметил, что готов встретиться после завершения совместных учений США и Южной Кореи.

"В письме, которое мне отправил Ким Чен Ын, он заявил очень любезно, что он хотел бы встретиться и начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи", - поделился информацией Дональд Трамп в Twitter.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщал, что Вашингтон готов вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова в ближайшее время и стратегия США по этому вопросу не изменилась.

Сам американский лидер говорил, что в скором времени его ожидает "позитивное письмо" от Ким Чен Ына.