Украинский политолог Андрей Головачёв написал материал, в котором рассказал о "жестком уроке", который президенту Украины Владимиру Зеленскому преподали лидеры России, Германии и Франции - Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Зеленский хочет обсудить с Путиным, Меркель и Макроном смерть военных и Донбасс

В своей статье Андрей Головачёв написал, что Путин, Макрон и Меркель, реагируя на призыв Зеленского повести переговоры в нормандском формате, показали, что не будут принимать каждое его предложение о встрече, пока он не представит новые пути разрешения конфликта в Донбассе, - сообщает RT со ссылкой на украинские источники.

"Все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жёсткий урок для нашего президента", - заявил автор.

По мнению политолога, украинский лидер является "популистом", а президенты РФ, Франции и канцлер Германии - "классическими политическими лидерами", которые решают внешнеполитические вопросы с помощью дипломатии.