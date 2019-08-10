В бундестаге отреагировали на угрозы США передислоцировать войска из Германии в Польшу

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч прокомментировал слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть военных из Германии в Польшу.

Гренелл ранее возмутился тем, что ФРГ все еще не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП, а также тем, что страна использует профицит торгового баланса на свои внутренние цели.