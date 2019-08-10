Эрдоган рассказал о новой победе, которую Турция одержит в этом месяце

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 10 августа в своем послании по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам рассказал о новой исторической победе, которую его страна одержит в этом месяце.

Эрдоган подчеркнул, что август в истории Турции всегда являлся месяцем побед. Среди них, по словам политика, можно отметить начатую страной в 2016 году операцию "Щит Евфрата" в Сирии, благодаря которой удалось не допустить создания террористического коридора у турецкой границы.