В Турции по подозрению в краже яхты за €3,5 млн в Испании задержан россиянин

У побережья Турции обнаружена яхта, которая была украдена в начале апреля текущего года в порту Пальмы. Четыре находившихся на борту человека, в частности, гражданин России, были задержаны.

Источник в правоохранительных органах Испании подтвердил, что задержанными являются трое уроженцев Турции и один россиянин, передает ТАСС.

Согласно последним данным, стоимость похищенного судна достигает 3,5 млн евро. Сначала яхту видели в Греции, а затем на турецкой территории. У подозреваемых при себе имелись поддельные документы на плавсредство, что затруднило его идентификацию властями Турции.