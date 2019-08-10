Граждане Украины подали петицию с просьбой сделать национальной валютой доллар
10 августа 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
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10 августа 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
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