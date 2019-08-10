Граждане Украины подали петицию с просьбой сделать национальной валютой доллар

Автор документа, который пока подписали 40 человек, подчеркивает, что национальная валюта Украины нестабильна, поэтому ее следует заменить на доллар с пересчетом всех тарифов, цен, зарплат, пенсий, стипендий, вкладов граждан и прочего, передает РИА "Новости"

Отмечается, что для того, чтобы эту петицию рассмотрел украинский лидер, ее должны подписать за 90 дней не менее 25 тысяч человек.