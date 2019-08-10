Россиян предупредили об аномальной жаре в Греции

Министерство иностранных дел Российской Федерации в субботу, 10 августа, предупредило россиян о "красном" уровне опасности в Греции. К настоящему моменту в стране установилась аномальная жара.

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) на своей страничке в социальной сети Twitter сегодня сообщил что "красный" уровень погодной опасности ранее был объявлен в Центральной Греции, Аттике, а также в некоторых районах Пелопоннеса.

Подчеркивается, что в вышеуказанных местах не только аномально жарко – там наблюдается сильный ветер, вследствие чего высока вероятность возникновения лесных пожаров.