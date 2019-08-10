Жертвами тайфуна "Лекима", который в ночь на субботу, 10 августа, обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин на востоке Китая, стали по меньшей мере тринадцать человек.

Согласно последней информации, предоставленной сегодня утром Центральным телевидением Китая, еще шестнадцать человек в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что более 1 миллиона жителей были эвакуированы. Разрушено уже около 200 жилых домов, а 3,2 тысячи зданий нанесен ущерб. Скорость ветра в пределах тайфуна, когда он подошел к берегам провинции Чжэцзян, составляла 50 метров в секунду.