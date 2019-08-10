Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн заявил, что США могут повторить провал бывшего президента Рейгана из-за газопровода "Северный поток – 2".

По мнению эксперта, нерешительные попытки Вашингтона предотвратить строительство "Северного потока – 2" напоминают провал Рональда Рейгана в аналогичной инициативе в начале 1980-х годов – тогда Штаты тоже пытались ограничить экспорт на территорию Европы советского газа, передает агентство Bloomberg

Стерн напомнил, что тогда усилия политика оказались неэффективными и даже встретили сопротивление. По мнению специалиста, сейчас тоже можно ожидать подобного результата.