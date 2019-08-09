Трамп забыл о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить Зеленского, когда журналисты спросили у лидера США о визите президента Украины в Белый дом.

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Журналисты поинтересовались, когда Дональд Трамп пригласит Владимира Зеленского в Белый дом. Президент Соединённых Штатов не сразу понял, о ком идёт речь, и даже спросил: «О ком вы говорите?». После того, как ему напомнили, что Владимир Зеленский является президентом Украины, Трамп ответил, что визит может состояться «очень скоро».

Также американский лидер добавил, что у Зеленского есть все возможности для того, чтобы Киев и Москва пришли к мирному соглашению, передаёт РенТВ.