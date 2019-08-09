Зеленскому нашли замену

Украинская киностудия «Квартал 95» лишилась сразу руководителя и одного из участников после того, как шоумен и комик Владимир Зеленский был избран президентом страны.

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Предполагается, что место Зеленского в рамках проектов «Квартала 95» может занять комик Юрий Великий. Примечательно, что его тембр голоса близок к Зеленскому, что делает его самым вероятным кандидатом. В киностудии рассказали, что имя нового участника огласят во вторник, 13 августа.

При этом сам Зеленский утверждает, что его работа в «Квартале 95» не окончена. Нынешний глава Украины собирается вернуться на киностудию после окончания своего президентского срока, передаёт ФБА «Экономика сегодня».