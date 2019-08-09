Мексика и США - заклятые друзья?

Пожалуй, сегодня в Мексике вы не встретите ни одного человека, который при упоминании президента США Дональда Трампа не изобразил бы какой-нибудь эмоции на лице. Во-первых, потому что мексиканцы по своей природе очень открытый и эмоциональный народ, во-вторых, и без того непростая история американо-мексиканских отношений может стать одной из «страшных историй, рассказанных в темноте»...

Попробуем понять, какие настроения сегодня доминируют в американском и мексиканском обществах по отношению к политикам, социально-экономическим вопросам и, самое главное, друг другу, а начнем с того, как изменилась география Мексики и США за последние 200 лет.

В 1836 г. после выхода из состава Мексики Техаса, начинается американо-мексиканская война (1846 - 1848гг.), в результате которой Мексика уступает США за 15 млн. долларов 1,36 млн. кв.м своей территории - ныне Калифорния, Юта, Невада и большая часть Нью-Мексико и Аризоны.

В 1853 году США приобрели у Мексики за $10 млн. еще 120 тыс. кв. км территории - ныне часть штатов Аризона и Нью-Мексико. Таким образом, США получили более половины мексиканской территории, две тысячи километров межгосударственной границы и культурно, религиозно, этнически связанные группы населения в южной части США и Мексике.

Несмотря на то, что сегодня США являются самым крупным торговым партнером Мексики, двусторонние отношения серьезно осложнены неконтролируемой нелегальной иммиграцией через Мексику беженцев из разных стран (Гватемала, Центральной Америки, Египта, других стран Африки и Азии), число которых составляет порядка 5 млн. человек в год.

В целях защиты национальной территории от нелегальных мигрантов администрация президента Буша впервые поставила вопрос о строительстве стены, проходящей по государственной границе США с Мексикой, а действующий президент Дональд Трамп реализовал этот проект, сконструировав сооружение длинной в 1,6 тыс. км. 15 м в высоту (4,5 м под землей).

Строительство стены сопровождалось жесткой полемикой, разжигающей расовую и межнациональную рознь как внутри США, так и за их пределами, одним из трагических результатов риторики Трампа, по мнению его политических оппонентов, стала кровавая расправа 3 августа над посетителями одного из магазинов города Эль-Пасо (штат Техас). Этому способствовали и заявления самого террориста, который давая показания сообщил, что к мысли о жестокой расправе его подстегнул царящий антимексиканский настрой в стране.

Таким образом, мексиканские СМИ, политические лидеры страны критикуют Трампа за его антимексиканскую, антимигрантскую и протекционистскую политику и риторику. Подтверждением этому служат многочисленный публикации в печатных СМИ Мексики и других испаноязычных газет.

Так, El País на днях вышла со статьей «Расистская бойня в Эль-Пасо стала результатом разжигания ненависти к латиноамериканцам», которая обильно цитирует политиков из демократической партии США, выступающих с резкой критикой Трампа, например, кандидата в президенты Пита Буттиджича: «Белый национализм опасен, он толкает людей на убийства... Этому должен прийти конец».

Похожего мнения придерживается другой кандидат в президенты Эми Клобушар: «Трамп способствует разжиганию ненависти в стране». С ними не согласен Мик Малвэйни, глава администрации Белого Дома, который считает, что трагедию в Эль-Пасо нельзя анализировать в политических терминах и реалиях: «Думаю, что неправильно устанавливать здесь какую-то связь. Те, кто совершают такие преступления, просто психически нездоровые люди».

К отказу от догматизма и осознанию того, что происходит здесь и сейчас, призвал мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо, который на днях получил звезду на голливудской «Аллее славы», и в своем выступлении поднял болезненный вопрос межнациональной розни между американцами и мексиканцами. Под воодушевленные возгласы поклонников «Да здравствует Мексика!», «Да здравствует Гильермо!», режиссер обратился ко всем присутствующим с речью, в которой подчеркнул, что является мексиканцем и был некогда иммигрантом, а также призвал окружающих не поддаваться страху, и вместо ненависти, начать объединение: «...сегодня они нас разъединяют, рассказывают, какие мы разные, что мы не должны доверять друг другу. Они придумывают эту ложь, чтобы нами было легче управлять, и чтобы мы ненавидели друг друга...Это все мифы, что мы разные. Фантазии, которые распространяют политики и церковь». Гильермо дель Торо добавил, что иммигранты должны верить в свои возможности, а не в ограничения, а также не обращать внимания на ложь, которую о них говорят.

Американская Washington Post на днях опубликовала результаты опроса общественного мнения, целью которого был анализ отношения жителей Мексики к нелегальным мигрантам, которые используют страну как перевалочный пункт на пути к США, а также выяснить отношение местных жителей Дональду Трампу. Данные опроса приводим ниже:

1) Как должна поступить Мексика с мигрантами из Центральной Америки, которые пересекают страну в попытках добраться до США?









Источник: июль 9 - 14 2019, опрос издания Washington Post Reforma среди 1200 совершеннолетних респондентов, метод - интервью на испанском языке.

2) Какое Ваше мнение о Президенте США Дональде Трампе?









Если официальные СМИ занимают однозначную антитрамповскую позицию, то мониторинг социальных медиа (Facebook, Instagram, Twitter, Blogs, Forums) полны противоположных оценок и отношений жителей Мексики к действиям правительства США.

«Моя бабушка, которая проживает в Мехико, поддерживает Трампа. Парни, вы проиграли. Попробуйте быть более адекватными». emperor_alexxx

Интернет-журнал «Make the West Great Again»: «Что бы сами мексиканцы не думали о Трампе или американо-мексиканских отношениях, они не хотят, чтобы на их земле хозяйничали нелегальные мигранты. Независимо от линии поведения США, мексиканские избиратели сейчас оказывают сильное давление на мексиканское правительство, требуя сократить поток беженцев из Центральной Америки и других стран».

«Мексика поддерживает Трампа, солдат на границе... плюс строительство стены...идея безопасности и защищенности Америки победила. Демократы и их ручные СМИ не смогли стать преградой на пути плана Трампа по прекращению трафика наркотиков и переправки преступников через границу». @dabar00

«Думаете, мексиканцы ненавидят Трампа?!?! По крайней мере, не те, которые находятся легально в США и трудятся легально».@lakewayjay

Так, блогеры отмечают, что сами мексиканцы осуждают нелегальное пересечение границы в США. Нелегальный трафик людей давно является прибыльным делом, тесно связанным с деятельностью наркокартелей в Мексике, «койотов» (нелегальные гиды в США). По некоторым данным, кардинальные действия властей США по пресечению нелегального трафика могут оставить без работы около 700 000 человек, криминальных элементов, если сказать точнее.

Яростное сопротивление, как думают обычные мексиканцы, действиям Трампа со стороны официальных властей Мексики вызвано тем, что последние делают все возможное, чтобы сорвать планы по прекращению нелегальной иммиграции, подыгрывая интересам наркокартелей.

Пожалуй, только в одном сходятся во мнении критики действий Трампа со стороны официальных властей и обычных граждан Мексики - усиление утечки мозгов, отток высококвалифицированных специалистов из Мексики в США (27% докторов наук из Мексики работают в США, каждый 19-й житель со степенью бакалавра поступает учиться в США). Однако и тут удивляться не приходится, т.к. в мексиканской культуре уже как лет сто существует пословица: бедные-бедные мексиканцы... они так далеко от бога и так близко к Америке.

Катерина Кабахидзе