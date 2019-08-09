Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в Сети раскритиковали за фотографию с двухмесячным ребёнком, чьи родители были убиты во время стрельбы в Эль-Пасо.

Интернет-пользователи обвинили Дональда и Меланью Трамп в отсутствии человечности и сочувствия. Комментаторы отметили, что президент и первая леди Соединённых Штатов на фотографии с младенцем улыбаются, а сам Трамп еще и показывает поднятый вверх большой палец, передаёт Газета.Ru. Люди сочли снимок «дешёвой фотосессией» и пристыдили за президента за такую фотографию с ребенком, который недавно лишился родителей.