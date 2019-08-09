В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.

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«Наш президент заявил … , что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания», - считает турецкий политик.

Перинчек отметил, что турецкая делегация была шокирована действиями Владимира Зеленского. При этом он отметил, что в настоящее время важным стратегическим партнером для Турции является Россия, передаёт РИА Новости. Политик считает, что действия президента Украины были направлены на то, чтобы нарушить отношения между Россией и Турцией.