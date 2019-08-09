Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Иногда не понимаешь, а что в голове людей, которые несут чушь. Критике подвергся латвийский певец Интарс Бусулис, который принимает участие в российской программе «Три аккорда».

После исполнении песни «Чистые пруды», которую Интарс исполнил великолепно, некоторые латвийские «комментаторы» высказали свое мнение: «Это латышская рука Кремля?»

Разумеется, Интарс такой, простите, бред комментировать не может.

Но о певце высказался сам маэстро Раймонд Паулс.

«Я говорил уже, что Интарс Бусулис – талант, который редко появляется. То, что он поет на русском языке – совершенно естественно. Он же выходит на российский рынок. Я давно ему это посоветовал сделать. И даже перед конкурсами советовал некоторые песни, которые Интарс исполнил. Это было давно, но то, что он талантливый исполнитель – правда».