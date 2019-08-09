Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

В российской авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему самолет Boeing-738, следовавший рейсом Бари-Москва, нарушил все существующие запреты и совершил пролет через воздушное пространство Украины.

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В холдинге заявили, что пилоту пришлось запрашивать разрешение на пролёт над Львовской областью из-за необходимости обойти шторм, передаёт Lenta.Ru. Отмечается, что соответствующее разрешение было получено от диспетчера.

На Украине подтвердили, что пилот российского лайнера действовал в соответствии с существующими стандартами Международной организации гражданской авиации. Всего Boeing-738 провел в воздушном пространстве Украины 26 минут.