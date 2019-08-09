Видео уничтожения ракетой ВСУ позиции ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение Вооруженными силами Украины позиции ополчения Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале днепропетровского волонтера Юрия Мысягина, избранного в Верховную Раду по итогам июльских выборов.

На выложенных Мысягиным кадрах видно, как военные стреляют из противотанкового ракетного комплекса. Согласно утверждению волонтера, атака по позиции ополченцев, которых он назвал «террористами», носила ответный характер. В каком районе нанесли удар ВСУ, Мысягин не раскрыл.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский писатель Захар Прилепин рассказал о новых потерях Народной милиции ДНР во время перемирия в Донбассе.