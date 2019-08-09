Евродепутат Татьяна Жданок: Меня беспокоит физическое состояние литовского политика Альгирдаса Палецкиса

Имя литовского политика Альгирдаса Палецкиса стало широко известно, когда в октябре 2018 года он был арестован и помещен в тюрьму. Ему предъявили обвинение в «шпионаже в пользу России». До сих пор политик находится в тюрьме. Возможно, это «дело» не стало бы таким известным, если бы одна хрупкая, но очень сильная женщина не боролась бы за его свободу. Евродепутат Татьяна Аркадьевна Жданок. Наш спецкор встретилась с евродепутатом от Латвии Татьяной Аркадьевной и побеседовала на многие темы, и о судьбе литовского политика. Специально для «Аргументы Недели».

- Татьяна Аркадьевна, а в чем суть дела политика из Литвы. Почему он арестован?

- Палецкиса обвиняют в шпионаже в пользу России. Он более десяти месяцев находится в литовской тюрьме. Широко об этом стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда состоялась большая пресс-конференция, на которой и глава Департамента госбезопасности Литвы, и генеральный прокурор сообщили, что Палецкис задержан спецслужбами, и находится под стражей. Задержан в рамках уголовного дела о шпионаже в пользу России. И до сих пор нет никакого положительного результата. Он не на свободе.

- Это правда, что вы обратились к депутатам Европарламента с письмом в поддержку Альгирдаса Палецкиса?

- Да, было такое письмо. Нужно было обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Это произошло после того, как Европарламент принял отрицательное решение, осуждающую резолюцию в отношении России, которая касается Оюба Титиева и Олега Сенцова. Лично я голосовала против этой резолюции. Но ее приняли. Я решила, что правильно будет использовать эту резолюцию в пользу всех политзаключенных. И я написала письмо, в котором говорилось о том, что Альгирдас Палецкис – активист антифашистских движений в Литве. Он имеет свое мнение, и свою позицию, которая отличается от официальной позиции Литвы. Более того, его арест держался в секрете. Я говорю о 2018 году.

- Вы видели его?

- Только на судебном заседании. Конечно, все очень печально. Альгирдас держится. Он сильный человек, но, думаю, что со здоровьем не все в порядке. Он сильно похудел, выглядит изможденным.

- Почему, пока идет следствие, ему не изменят меру пресечения? Например, домашний арест?

- Я разговаривала с адвокатом Палецкиса. Говорили о здоровье. Здоровье слабое, огромная потеря веса. Он просил вызвать ему врача, но это произошло только через десять дней. Как такое возможно? Но есть у правоохранительных органов объяснение – длинные очереди к тюремному врачу. Тут без комментариев все ясно. Почему не выпускают? Думаю, что государство считает его «опасным»: владеет информацией, может рассказать правду о том, что происходит в тюрьме и т.д.

- Вы встречались с родными литовского политика? В каком они состоянии?

- В плачевном состоянии. Они предпочитают не говорить много на данную тему. Видимо, просто опасаются навредить ему. Предпочитают больше молчать. Их можно понять.

- Что вас сейчас, Татьяна Аркадьевна, беспокоит больше всего в этом деле?

- Появилась тенденция преследований по политическим мотивам людей и в Литве, и в Латвии. Это очень беспокоит меня. Стараемся помочь Палецкису: письмами, участием в митингах. Нужно бороться и не опускать руки.

От автора

Удивительно, как в этой невысокой и хрупкой женщине столько силы? Как можно сохранить спокойствие и думать «холодной» головой, когда эмоции, простите, «зашкаливают». Лидер Русского Союза Латвии не отступает от своих целей. Татьяна Аркадьевна выбрала свой путь – защищать и отстаивать справедливость. Это сложно. Но другого выхода нет.

Продолжение следует…