В самопровозглашенной ДНР началась паника из-за разворачивания группировки киевских военных в районе Мариуполя. Такое заявление сделал Юрий Грымчак, занимающий в украинском правительстве пост заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий».

Несколько дней назад на юге Донецкой области погибли четыре морпеха Вооруженных сил Украины, Киев обвинил в случившемся ДНР. После инцидента группировку ВСУ на мариупольском направлении привели в полную боевую готовность. Это, согласно утверждению Грымчака, спровоцировало панику в Донецке, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин проинформировал о потерях ДНР во время летнего перемирия.