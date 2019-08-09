Кейт Миддлтон впервые показала оголенные ноги

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые с момента замужества показала оголенные ноги. 37-летняя герцогиня Кембриджская впервые за 11 лет появилась на публике в шортах.

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Поводом для подобного наряда послужила благотворительная парусная регата в Каусе, в которой Кейт Миддлтон приняла участие вместе со своим супругом принцем Уильямом, передаёт Мир24. Последний раз в шортах её видели в 2008 году на одной из лондонских вечеринок.

Пользователи Сети тут же оценили прекрасную форму герцогини. Многие женщины отметили, что хотели бы иметь такую же фигуру, как у герцогини Кембриджской.