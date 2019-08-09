Президент Сербии: страна не будет вступать ни в какие военные блоки
9 августа 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 9 августа, в рамках беседы с журналистами заявил, что его страна не намерена вступать в Североатлантический альянс или любые другие военные союзы.
Вучич подчеркнул, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет. По словам политика, именно поэтому страна заботится о своей безопасности, хочет быть полностью свободной, ни от кого не зависеть и выбирать собственное будущее, передает сегодня ТАСС.
Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербским властям следует сосредоточить внимание и бросить экономические ресурсы на реализацию проектов, важных для жизни людей и развития страны.