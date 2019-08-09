Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов в Турции

Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что на складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы недалеко от границы с Сирией прогремела серия взрывов. На месте работают пожарные, полицейские и врачи.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших не поступало. Жителей близлежащих районов оперативно эвакуировали, передает kp.ru. Известно, что взрывная волна выбила стекла сразу в нескольких десятках зданий, а на стенах домов возникли трещины.

Территория вокруг склада боеприпасов оцеплена. Дороги, ведущие к месту взрыва, перекрыты. На территории военного объекта вспыхнул пожар, слышатся одиночные разрывы снарядов, сообщает телеканал NTV.