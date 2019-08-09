В администрации Зеленского назвали вероятной скорую войну Украины с Россией
9 августа 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
Военный конфликт между Украиной и Россией в ближайшее время является вероятным вариантом. С таким заявлением выступил Иван Апаршин, занимающий должность помощника главы офиса украинского президента.
Представителя команды Владимира Зеленского процитировало интернет-издание «Новороссия». Согласно утверждению Апаршина, возможность вооруженного столкновения с РФ в краткосрочной перспективе подтверждают документы.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественных СМИ раскрыли детали «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с руководством России. Предполагается, что глава Украины прибегнет к посредническим услугам своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.