Военный конфликт между Украиной и Россией в ближайшее время является вероятным вариантом. С таким заявлением выступил Иван Апаршин, занимающий должность помощника главы офиса украинского президента.

Представителя команды Владимира Зеленского процитировало интернет-издание «Новороссия». Согласно утверждению Апаршина, возможность вооруженного столкновения с РФ в краткосрочной перспективе подтверждают документы.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественных СМИ раскрыли детали «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с руководством России. Предполагается, что глава Украины прибегнет к посредническим услугам своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.